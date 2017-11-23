Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken ve yönetim belirsizliğinin sürdüğü Karabükspor konusunda açıklamalarda bulundu.

Öz, Kardemir’in Karabükspor’a gerekli konuda yardımcı olacağını ancak daha önce verilen 32 milyon liralık sponsorluk paralarının nerelere kullanıldığını öğrenmek istediklerini söyledi.

“Yapanın yanına kar kaldı diye bir şey yok”

Karabükspor noktasında, Hakan Yılmaz ve Hakan Ayvaz’ın, AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in vasıtası ile kendisi ile görüşme yaptığını anlatan Öz, “Karabükspor’da durumun ne olduğunu kendilerine sorduğumda bize gelen tabloda, futbolculara ve piyasaya 45 milyon lira borcun olduğu, sezon bitimine kadar yaklaşık 60 milyon liraya kulübün ihtiyacı olduğu söylendi. Bununda yaklaşık bedelinin 105 milyon lira bir rakama tekabül ettiğini söylediler. Ayrıca daha önce kulüp başkanlığı yağmış Mustafa Yolbulan’a 70 milyonun üzerinde borcun olduğu da ifade edildi. Bu tablodan çıkma noktasında KARDEMİR’in katkılarını beklediklerini söylediler. Karabükspor’un mutlaka Süper Lig’de kalmasını isteyen bir yapım var. Mutlaka Kardemir Karabükspor Süper Lig’de oynamalıdır. Ligde kalma noktasında mücadele vermelidir. Bu konuda yapılması gerekenler yapılmalıdır. Şimdiye kadar ne yapıldı KARDEMİR açısından. KARDEMİR olarak bizden önceki yönetimdeki arkadaşlar tarafından yılda 3-4 milyon forma reklam sponsorluk bedeli varken, siyasilerimizin ricası ile bu rakam yıllık 8 milyon liraya çıkarılmış. 4 yıllık sözleşme yapılmış ve 32 milyon liraya karşı ödeme evrakımızı vermişiz. Bununda daha yılı gelmedi. 2018 ve 2021 yılını kapsayan bir anlaşma. 32 milyonluk evrak bankaya kırdırılarak tahsilat yapılmış. Senesi ve sezonu gelmeyen 2018-2021 sezonlarında kullanılmak üzere yapılan bir sözleşme çerçevesinde verilen 32 milyon lira para ortada yok. Bizim burada yönetimde kaldığımız süre içerisinde yapacağımız hiçbir sözleşme 3 yılı geçmeyecektir. Biz 3 yıllığına seçildik. Ben haddimi aşamam. Keşke bunu senesi geldiğinde verilseydi. Böyle bir tablo var. KARDEMİR bu kulübe yardımcı olur ama bizim verdiğimiz paraların nerede kullanıldığını öğrenmek isteriz. Bunun mutlaka sorgulanması lazım. Yapanın yanına kar kaldı diye bir şey yok” dedi.

"Karabükspor’un hakkı ve hukuku mutlaka korunmalı"

KARDEMİR’in yine katkı sağlaması gerekiyorsa bu katkıyı sağlayacaklarını ancak kendisi ile görüşmeye gelenlere şartlarının olduğunu ifade ettiğini aktaran Öz, “Görüşmeye gelen arkadaşlara geçmişle ilgili perdeyi çekin ve bizimle ilgili olarak verdiğimiz 32 milyonlu kısmın hesabın verilmesini istedim. Önce gidin şu piyasaya ve futbolculara olan 45 milyonluk borcu revize edin ve görelim dedim. Sezon bitimine kadar gerek kendi sahamızda gerekse deplasmanda maça çıkmak için reel bir bütçe hazırlayın ve bunun örnekleri var dedim. Destek konusunda ise ben tek başıma vereceğim bir karar olamayacağını ve 11 kişilik Kardemir yönetimi olarak ele almalıyız dedim. Ben bunları konuştum. Bu çerçevede aynı şeyi tekrar söylüyorum. Karabükspor’un hakkı ve hukuku mutlaka korunmalı ama giden paranın nereye harcandığı noktasında her bir gazetecinin sorgulama noktasında görevi olmalı” diye konuştu.

“Karabükspor’u yönetecek kanat önderi, bir iş adamı yok mu?”

KARDEMİR’in isim ve forma hakkını mutlaka muhafaza etmesi gerektiğini de vurgulayan Ömer Faruk Öz, “Kardemir’in, Karabükspor’un bütün işlerinin detayına kadar girmesini doğru bulmuyorum. Yönetiminin de Kardemir tarafından belirlenmesine karşıyım. Koskoca Karabük’te Karabükspor’u yönetecek kanaat önderi, bir iş adamı yok mu? Bunu niye zorlamıyorsunuz. İş adamları bir yerlerinden tutsun. Ondan sonra Kardemir üzerine düşen neyse yerine getirsin. Kardemir’in işi Karabükspor’a gerekli miktarda destek olmalıdır ama yönetim işinin de Kardemir’e monte edilmesinin ben şahsen doğru olacağı kanaatinde değilim” ifadesinde bulundu.