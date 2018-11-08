KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ‘Anne Dostu Hastane' unvanı verildi

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında ‘Anne Dostu Hastane' unvanını almaya hak kazandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Anne Dostu Hastane' programı kapsamında Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri ve gebenin, istediği uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturuldu. Hazırlıkların ardından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir heyetin denetlediği Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Anne Dostu Hastane unvanı almaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, ‘Bebek Dostu Hastane' unvanının yanında Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi unvanı için de hazırlıklar tamamlandığını belirterek, Sağlık Bakanlığına başvuru yapıldığını ve yakın zamanda bu unvana da sahip hastaneler arasında Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin de yer alacağını söyledi.