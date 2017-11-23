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23 Kasım 2017 19:18

KBÜ’de ‘Demiryollarında Tahribatlı ve Tahribatsız Test Uygulamaları’ seminerİ

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Devlet Demiryolları (TCDD) arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan "Teknik İş Birliği Protokolü" çerçevesinde "Demiryollarında Tahribatlı ve Tahribatsız Test Uygulamaları" semineri düzenlendi.

KBÜ’de ‘Demiryollarında Tahribatlı ve Tahribatsız Test Uygulamaları’ seminerİ

23 Kasım 2017 19:18


Üç gün sürecek etkinlikte ilk iki gün teorik eğitim verilirken eğitimin son günü Demiryolu Araştırma Teknoloji Merkezi Müdürlüğü (DATEM)’nde uygulama yapılacak.


KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu’nda yapılan seminerde konuşan KBÜ Raylı Sistemler Bölümü Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akay, seminer kapsamında teorik eğitim verilirken eğitimin son günü Demiryolu Araştırma Teknoloji Merkezi Müdürlüğü’nde (DATEM) uygulama yapılacağını söyledi.


Bu uygulamanın kendileri için bir ilk olduğunu ifade eden Akay, "Söz konusu uygulama sonunda ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni eğitim ve uygulamalar yapmayı planlıyoruz. Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KABÜSEM) iş birliği ile raylı sistem elektrifikasyonu eğitimi ve yine KABÜSEM iş birliği ile raylı sistem inşaatı ve alt yapısı eğitimi planlıyoruz. Bu eğitimlerin detaylarını KABÜSEM ve TCDD ile görüşeceğiz." diye konuştu.


DATEM Makine Mühendisi Yasin Sarıkavak, DATEM’in kuruluşu ve gelişimi ile ilgili bilgiler verdi.


Sarıkavak, Raylı Sistemlerde "Tahribatsız Muayene" konusunu anlattı.




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