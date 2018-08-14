KBÜ’de öğrenciler müzik ve resim bölümleri için ter döküyor

Fakülte tarafından internet üzerinden 01-05 Ağustos 2018 tarihlerinde ön başvurusu alınan Resim bölümü ve 01-08 Ağustos 2018 tarihlerinde ön başvurusu alınan Müzik bölümünde özel yetenek sınavları, fakültenin konferans salonu ve resim atölyelerinde gerçekleştiriliyor.

Resim bölümü sınavlarında adaylar, modelden desen çizimi ve hayali kompozisyon çiziminden oluşan iki aşamalı sınavda ter döküyor. Müzik bölümü sınavlarında ise adaylara, dikte, müziksel işitme, ezgisel bellek, ritmik bellek, müziksel okuma, müziksel söyleme, müziksel çalma ve mülakattan oluşan tek aşamalı sınavlar yapılıyor.

Özel yetenek sınavlarının ardından kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrenci liste fakültenin internet adresinden ilan edilecek. Başarılı öğrenciler Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Müzik bölümlerinde okumaya hak kazanacak.