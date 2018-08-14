Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 20:24

KBÜ’de öğrenciler müzik ve resim bölümleri için ter döküyor

Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2018-2019 akademik yılı için resim ve müzik bölümlerini kazanmak isteyen öğrenciler özel yetenek sınavlarında ter döküyor.

KBÜ’de öğrenciler müzik ve resim bölümleri için ter döküyor

14 Ağustos 2018 20:24


Fakülte tarafından internet üzerinden 01-05 Ağustos 2018 tarihlerinde ön başvurusu alınan Resim bölümü ve 01-08 Ağustos 2018 tarihlerinde ön başvurusu alınan Müzik bölümünde özel yetenek sınavları, fakültenin konferans salonu ve resim atölyelerinde gerçekleştiriliyor.


Resim bölümü sınavlarında adaylar, modelden desen çizimi ve hayali kompozisyon çiziminden oluşan iki aşamalı sınavda ter döküyor. Müzik bölümü sınavlarında ise adaylara, dikte, müziksel işitme, ezgisel bellek, ritmik bellek, müziksel okuma, müziksel söyleme, müziksel çalma ve mülakattan oluşan tek aşamalı sınavlar yapılıyor.


Özel yetenek sınavlarının ardından kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrenci liste fakültenin internet adresinden ilan edilecek. Başarılı öğrenciler Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Müzik bölümlerinde okumaya hak kazanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç