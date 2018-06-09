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09 Haziran 2018 16:57

Kent protokolü, emniyet güçleri ile sahurda bir araya geldi

Karabük il protokolü, Safranbolu Eski Çarşıda düzenlenen programda, ilçede görevli polis memurları ile sahur yaptı.

Kent protokolü, emniyet güçleri ile sahurda bir araya geldi

09 Haziran 2018 16:57


Sahur programına Karabük Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Çeber’in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ve eşi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve eşi, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçede görev başında olan polis memurları katıldı.


Sahur yemeğinin ardından konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Huzur ve barış içerisinde bir yaşam sürebilmemiz için gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin güvenliğimizi sağlayan arkadaşlarıma sosuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Sahur yemeği için İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve emniyet teşkilatına teşekkür eden Vali Çeber, görev başında olan polislere görevlerinde başarılar dileyerek pazar günü olan kadir gecelerini tebrik etti.




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