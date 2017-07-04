Köylüler gece yarısı yol kapattı

Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde belediyeye ait çöplük alanda önceki akşam saatlerinde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden dolayı oluşan duman kenti çöplüğe yakın köyü dumanlar altında bıraktı.

30 yıldır sorun yaşadıklarını ve bu nedenle köyde kanser vakalarından dolayı insanların hayatlarını kaybettiğini ile süren köylüler gece yarısı D-750 karayolunu kapatarak eylem yaptı.

Jandarma ve Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı ve uzun kuyrukların oluştuğu yolda önce emniyet Müdür Yardımcısı ardından ise olay yerine gelen Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay’ın çabaları köylüleri ikna etmeye yetmedi. Bu sırada kapanan yolda rahatsızlanan ve hamile olan iki bayan ambulanslarla alınarak hastanelere kaldırıldı.

Vali’nin gelmesini isteyen köylüler yolun ortasına oturarak alkışlarla protestolarını sürdürdüğü sırada MHP’li Belediye Başkanı Rafet Vergili olay yerine yerine geldi. Belediye Başkanı Vergili, çöplüğün 30 yıl önce Aşağı Kızılcaören köyünden olan belediye başkanı döneminde kurulduğunu söylemesi üzerine köylülerle arasında hararetli tartışmalar yaşandı.

Köylülerin 20 yıldır söz veriyorsunuz ancak hiçbir şey yapmıyorsunuz diye sormaları üzerine Başkan Vergili, “ Ben kimseyi kandırmıyorum. 8 yıldır belediye başkanıyım. 8 yıldır sizin köyünüzden AK Parti’ye kaç oy çıktı” diye söylemesi üzerine köylüleri tepki göstererek siyaset yapılmamasını istedi.

Başkan Vergili, görev süresi bitmeden gelecek yıl çöplüğü kaldırma sözü vererek, “OSB alanında yeni yer bulduk. Çöpler orada işlenecek ve elektrik üretilecek. Ben size burada bir tek bunun sözünü veririm. Benim sözüme itibar etmezseniz 10 sene daha bu çöplüğü kimse kaldıramaz. Benim Başkanlık dönemim bitmeden bu çöplük buradan kalkacak bunun sözünü veriyorum.” dedi.

Yıllardır zehir soluduklarını ve en son kanserden 4 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyen köylülere Başkan Vergili, yaşanan dumanın altında kimsenin yaşayamayacağını kaydererek köylüleri otel ve yurtlara yerleştirme sözü de verdi.

Köylüler yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapattıkları karayolu üzerindeki eylemlerine son vererek yolu ulaşıma açtı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili daha sonra köylülerle birlikte köy meydanına geçti.