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19 Ağustos 2018 14:59

Küçük hırsızlar kameraya yakalandı

Karabük’te bir markete giren 4 kız çocuğunun yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçük hırsızlar kameraya yakalandı

19 Ağustos 2018 14:59


Edinilen bilgiye göre, Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde bir benzinlikte yaşları 4 ile 12 arasında değişen dört kız çocuğunun yaptığı hırsızlık kameralar tarafından görüntülendi. Alışveriş yapma bahanesiyle markete giren kız çocuklarından en büyüğü kasiyere verdiği paranın üstünü alırken, para üstü olarak aldığı paranın yırtık olduğunu iddia ederek oyalamaya çalıştığı gözüküyor. Oyalama sırasında diğer kız çocukları ise raftan aldıkları iki paket sigara ve içecekleri kargaşadan faydalanıp eteğinin içine sakladıkları anlar kameraya anbean yansıdı. Markette çalışan kişinin çocuklardan şüphelendiği sırada, hızlı bir şekilde dışarı çıkarmaya çalıştığı da gözüküyor.




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