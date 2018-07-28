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28 Temmuz 2018 00:52

Kurbanlık hayvan yüklü kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

Karabük’te kurbanlık hayvan yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kurbanlık hayvan yüklü kamyon kaza yaptı: 1 yaralı

28 Temmuz 2018 00:52

Ağaçlara vurarak duran kamyonda sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Kurtuluş Mahallesi Sanayi kavşağında meydana geldi. 100. Yıl Mahallesi’nden Karabük istikametine seyir halinde bulunan İsmail Güç yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü 74 BA 811 plakalı kamyon sanayi kavşağına geldiğinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaçlara çarparak boş arazide durabildi. Kastamonu’dan İstanbul’a kurbanlık hayvan taşıyan sürücü Güç çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için güvenlik alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.


Kazada kurbanlık büyükbaş hayvanlar zarar görmezken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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