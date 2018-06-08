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08 Haziran 2018 21:37

Leyla Dizdar Kültür Merkezi yapım protokolü imzalandı

İş adamı Şefik Dizdar tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan ve Safranbolu’ya kazandırılacak Leyla Dizdar Kültür Merkezi yapım protokolü imzalandı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi yapım protokolü imzalandı

08 Haziran 2018 21:37


Kültür merkezinin Safranbolu’ya ve bölgeye kazandıralacak olan önemli bir hizmet olduğunu belirten Ürkmezer, “Safranbolu’muzun yetiştirdiği hayırsever işadamımız Sayın Safranbolu Belediyesi adına şahsım ve Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar beyefendi arasında imzalayacağımız protokol ile ilçemiz oldukça modern bir kültür merkezine kavuşacak” dedi.


Dizdar, desteklerinden dolayı Ürkmezer’e teşekkür ederek, kültür merkezinin bir yıl olmadan bitirileceğini söyledi. Konuşmaların ardından Ürkmezer ve Dizdar protokolü imzaladı.




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