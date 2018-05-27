Memur-Sen Karabük Şubesi tarafından Safranbolu ilçesinde kapalı pazar yerinde iftar programı düzenlendi. İftar programına katılan Memur- Sen Genel Başkanı Yalçın, burada yaptığı yaptığı konuşmada, birlerle başlayan yolculuğun bir milyon sayısını açtığını, örgütlenme oranının kamu görevlilerinde yüzde 70’e ulaştığını kaydetti.

Yalçın, ülkenin demokratikleşmesini, korku tünelinden çıkmasını, vesayetin ülke üzerinden kalkmasını en önemli görev saydıklarını belirterek, “ Ülkenin kırılma noktasında dik durarak, milletin yanında durarak, millet iradesinin yanında konum alarak ülkenin normalleşmesine katkı sağladık. Bu ülkedeki her şey bizi ilgilendirdiği gibi Kudüs’te bizi ilgilendirir, Mescidi Aksa’da ilgilendirir, Orta Afrika’da ilgilendirir, Bosna’da, Arakan’da, Mısır’da, Suriye’de, Keşmir’de, Filipinler ve Nepal’deki felakette bizi ilgilendirir. 10 yıl geriye gittiğinizde 10 yıl geride yüzleştiğimiz sorunlarla bugün önümüzdeki sorunlara baktığımızda bugünkülere sorun bile diyemeyiz. Çok önemli noktaları geride bıraktık." dedi.

Karabük’e gelmeden önce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini ziyaret ettiğini de hatırlatan Yalçın, şunları söyledi:

“Kendisine ‘Biz Memur-Sen ailesi olarak bir daha eski Türkiye’yi görmek istemiyoruz.’ dedim. ’Bizim eski Türkiye’ye tahammülümüz yok. Üniversite kapılarında kızların turnikelere sıkıştırıldığı Türkiye’yi asla bir daha istemiyoruz. Üniversite bahçelerinin kampüs yerine kışlaya dönüştürüldüğü ve rektörlerin ’Ordu göreve’ pankartı adı altında yürüdüğü onursuz fotoğrafları ve o Türkiye’yi asla istemiyoruz.’ dedim. Katsayı giyotinine asla tahammülümüz yok. Ben bir melek lisesi öğretmeniyim, teknik öğretmenim ama bana 28 Şubat’ın faturası ödetildi, 28 Şubat’ta meslek liseleri tırpanlandığı için ben sınıf öğretmeni olarak, devlette burslu olarak okumama rağmen sınıf öğretmeni olarak atandım. Çünkü ’sizin alanınıza ihtiyaç yok.’ denildi. Onun için eski Türkiye’ye tahammülümüz yok.’ dedim. Belçika’da çocuklar ana sınıfında Kilise’de eğitim alırken, Türkiye’de çocukların camide namaz kılmasını, öğretmenin çocukları camiye götürmesini hazmedemeyen ya da 12 yaşına kadar çocuklara bariyer ve barikat kuran bir Türkiye’yi asla istemiyoruz.’ dedim."

Memur- Sen olarak ülke genelinde yüzde 70 örgütlenme oranını yakaladıkları için rehavete kapılamayacaklarını ifade eden Yalçın, "Biz biliyoruz ki, Türkiye’de ve Türkiye gibi ülkelerde ’rehavet’ demek ’felaket’ demektir. Siz örgütlü olmazsanız, siz bu alanı takip etmezseniz, cumhuriyet mitinglerinde, MİT’e operasyonda, Gezi vandalizminde, 17-25 Aralık’ta, 6-8 Ekim’de, eğer 15 Temmuz’da siz meydanlara çıkıp dalga kırmazsanız bilin ki bu ülkede geçmişe dönmek çok zor değil." diye konuştu.

Konuşmasını eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın "Bir gün mesele Suriye ise hedef Türkiye" dediğini hatırlatarak devam eden Genel Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

“Tarihi bir eşikteyiz. Millet olarak işi hafife almak gibi asla bir lüksümüz yok. Olanı biteni fark etmek durumundayız. Türkiye 15 Temmuz’da ’Fetenyahu’nun içerideki kirli yapılanmasını dağıttıktan sonra ancak Fırat Kalkanına girebildi ve Afrin Harekatıyla küresel emperyalizmin kirli planına çomak sokabildi. Onun için önemli bir süreçteyiz. 24 Haziran sıradan bir tarih değil asla. Türkiye’nin bu mücadelesi siyasiler tarafından düzgün algılanmalı ve düzgün görülmeli."