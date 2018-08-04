Minik ellerden kuşlara renkli yuvalar

Zonguldak Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabük işletme Müdürlüğü tarafından orman zararlıları ile mücadele kapsamında kuş popülasyonunun arttırılmasına yönelik ‘sizinde bir kuş yuvanız olsun’ sloganıyla başlatılan proje ile çocuklara orman sevgisi aşılanması amaçlanıyor. Yaz tatilinde olan çocuklar kuşları hiçbir şekilde etkilemeyen su bazlı boyalar ile kuş yuvalarını boyayarak ormanda rengarenk görüntü oluşmasını sağladı. Çocukların boyadığı 100 adet kuş yuvası Dikmen Orman İşletme Şefliği Hanköy mevkii ormanlık alanlardaki ağaçlara asıldı.

“Amacımız ormanları korumak ve orman sevgisini aşılamak”

Tarım ve Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ormanlara zarar veren böceklerin artışını önlemek amacıyla biyolojik mücadele kapsamında zararlı böcek ile beslenen böcekçil kuşları korumak ve çoğalmalarına yardımcı olmak için kuşlara uygun özelliklerde ahşap kuş yuvaları yaptırdıkları belirterek, “Amacımız beslenme ve barınmada zorluk yaşayan, zararlı böcekleri yiyerek beslenen kuş türlerinin yaşamaları sağlanarak çoğalmalarını sağlamaktır. Çocuklarımızı da bu faaliyetimize dahil ederek hem ormanlarımızın korunması ve çoğaltılması hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza orman sevgisini ve bilincini aşılamak istiyoruz. Bu faaliyetimiz diğer işletme müdürlüklerimizde de devam edecektir” dedi.

Bu yıl ilk defa insan sağlığına zarar vermeyen ve kuşları hiçbir şeklide etkilemeyen su bazlı boya ile boyatılan kuş yuvaları ağaçlarda rengarenk görüntü oluşmasını sağlarken çocukların özenerek boyadığı kuş yuvalarına isimlerini de yazmaları gözlerden kaçmadı.