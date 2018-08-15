Miniklerden sokak hayvanları için anlamlı proje

Karabük 200 Evler Mahallesi’nde yaşları 4 ile 12 arasında değişen Binnur Atalı, Mahinur Atalı, Melis Öz ve Sude Kahraman isimli minik hayvanseverler evlerinin önünde kendi imkanlarıyla yaptıkları bileklikleri satarak, elde ettikleri gelirle sokakta yaşayan hayvanlara su ve süt alarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Yaz aylarında meydana gelen bunaltıcı sıcaklıklardan dolayı sokak hayvanlarına yardım etmek istediklerini belirten minikler diğer insanların da evlerinin önlerine su ve süt bırakmalarını istediler.

Kendileri küçük yürekleri büyük kız çocuklarının sokak hayvanları için yaptıkları proje vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.

Küçük hayvansever Binnur Atalı, diğer insanların da kendileri gibi duyarlı olmasını istediklerini belirterek, sıcak havalarda hayvanlara su ve süt vermelerini istedi.

“Yazıyı görünce almak istiyorlar”

Hayvanları beslemek için yaptıkları bileklikleri satarak elde ettikleri gelirle hayvanlara su ve süt aldıklarını belirten Melis Öz, “Tezgahı dün açtık. İlk gün güzeldi. Günde 35 TL kazanıyoruz. Onunla hayvanlara süt aldık. İnsanlar aslında bunları almak istemiyorlar fakat yazıyı gördüklerinde alıyorlar. Bu fikir hepimizden ortak çıktı. Zaten bilezik yapmayı seviyorduk. Bunla da hayvanları sevdiğimiz için böyle bir karar çıktı” dedi.

Sude Kahraman ise, “Destek bekliyoruz. Bir isteğimiz var. Her mahalle başı güzel, kalıcı kaplarla dolu mamalar konulmasını isteriz ve insanların bizi desteklemesini istiyoruz” diye konuştu.