Murat Orhan: "Cumhur ittifakı ile tarih yazılacak"

Karabük’teki kanaat önderleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda Mhp genel merkezine aday adayligini başvurusunu yapan Murat Orhan, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimin Türk siyasi hayatının en önemli seçimi olacağını ifade ederek, "Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yolunda ilerliyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçim Türk siyasi hayatının en önemli seçimi olacak. Partimizin yer aldığı Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan’ın tekraren cumhurbaşkanı seçilmesi hususunda üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemize yönelik iç ve dış saldırıların giderek arttığı bu dönemde Türk halkının da desteğiyle Cumhur İttifakı tarih yazacak” dedi.

ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere karşı İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak çok sayıda Müslümanı şehit etmesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Orhan, İslam dünyasının bir araya gelerek bu katliama en sert tepkiyi gösterebileceğini, müslümanların birlik içinde olması gerektiğini belirtti.

Ramazan ayına İslam coğrafyasında yaşanan kan ve gözyaşı nedeniyle buruk girildiğini söyleyen Orhan, “ABD’nin Kudüs’ü israil’in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını protesto eden masum Filistinlilerin şehit etmesini lanetliyorum ve kınıyorum. Ramazana girdiğimiz şu günlerde dünyanın gözünün önünde yapılan katliam derin üzüntüye neden olmakta. Bu mübarek ayda,Siyonistlerin kahrolması için Rabbimize dua ederek yardım dileceğiz” diye konuştu.