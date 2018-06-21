Nüfus İl Müdürlüğü’nden YKS mesaisi

Atalı, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile 30 Haziran 2018 - 1 Temmuz 2018 tarihlerindeki Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlükleri bu tarihlere rastlayan hafta sonlarında açık bulundurulacağını bildirdi.

Açıklamada, İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusunun iptal edileceği belirtilip “Yapılan Kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kâğıt bedeli tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve “ ttps://ivd.gib.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, değerli kâğıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınması sağlanacak. Başvuru sahibi teslim alacağı Geçici Kimlik Belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebilecektir” denildi.