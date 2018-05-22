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22 Mayıs 2018 18:04

Ormanda ölü bulunan adam son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te 5 gün arandıktan sonra ormanda ölü olarak bulunan 45 yaşındaki İsmail Diktepe son yolculuğuna uğurlandı.

Ormanda ölü bulunan adam son yolculuğuna uğurlandı

22 Mayıs 2018 18:04


Karabük Kent Ormanı’nda polis tarafından cansız bedeni bulunan işçi emeklisi İsmail Diktepe ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler mezarlığında toprağa verildi. Geçtiğimiz Cuma günü en son saat 15.00 sıralarında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Diktepe’nin cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.


Ailesinin ve yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, 5 gündür aranan Dikmen’i ormanlık alanda ölü olarak buldu. Otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen Dikmen’in kalp krizi geçirdiği iddia edildi.




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