Osman Kahveci: “Yenice’nin ekonomisi ormana bağlı”

Törene AK Parti Karabük eski Milletvekili ve eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Zonguldak Orman Bölge Müdür yardımcıları, Yenice Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt , orman işletme personeli, kooperatif başkanları ve muhtarlar katıldı. Törende Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ve Yenice Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt kısa bir konuşma yaparak katılımcıların bayramlarını kutladılar. Daha sonra AK Parti Karabük eski Milletvekili ve eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci söz aldı ve kendisi için Yenice’nin çok ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kahveci yaptığı konuşmada ; “Benim meslek hayatım bu bölgede geçtiği için bizim burada çok dostlarımız var. Ormancılık deyince bazıları sadece temiz hava, doğal güzellikler anlar. Yenice’de hem güzel ormancılığın yanın da Yenice’nin ekonomisi de ormana bağlı. Yenice’nin ormanı , ormancılığı biraz daha farklı. Yenice’nin ekonomisi ormancılığa bağlı olunca burası açık bir işletme. Yeşilliği geniş alanlı bir işletme. Bu işletmede doğal güzellikler içerisinde hem vatandaşımız iş buluyor, aş yapıyor. Bu güzelliklerden birlikte faydalanıyor. Yenice’de ormancılık biraz daha farklı. Bu farklılığı orman teşkilatı da biliyor. Sizinle birlikte bir uyum içerisinde çalışma yürütüyor. Biz hep orman köylümüzle hısım olalım dedik. Bu hısımlık her geçen gün birbirimizi daha iyi anlamak suretiyle bu hısımlık hakikaten gerçek bir hısımlığa dönüştü.Ormancıyla, orman teşkilatıyla orman köylüsü artık kavga etmiyor. Bir çok yerde mutabakata varıldı. Bazen bir ileri bazen de bir adım geri atmak suretiyle bu işler ortak bir orman sevgisinde birleşildi. Orman Yenice için iş kaynağı, aş kaynağı bu daha da ötesinde Yenice ormanları sadece Yenice’nin değil. Yenice ormanları Türkiye’nin , dünyanın ortak bir değeridir. Ormanlar sadece Yenice’nin diyerek olaya bakmamak lazım. Aynaya daha büyük boyutta bakıyoruz ki buradaki doğal güzellikler her yerde yok. Burada birkaç tane sıcak noktamız var, özel koruma alanlarımız var. Bu yönüyle buralar dünyanın da dikkatini çeken, dünyanın da görmek istediği ve korunmasını istediği ormanlarımız. Ormanlar iş kapısı aş kapısı bakımından tabi Yeniceli’nindir ama diğer insanların da Yenice ormanlarını görmek ve oralarla ilgilenmek gayet doğal. Yenice’de ormancılık ilk kurulan teşkilatlarımızdandır. Karabük, Yenice bizim ilk kurulmuş işletmelerimizdir. Çünkü bura da çok büyük bir orman serveti var, değerli ormanlar var. Dolayısıyla orman işletmelerinin ilk buralar da teşkilatlanması doğal" dedi.

Kahveci konuşmasına devam ederek, "Yenice’de üretimden ödenecek nakit para 34 milyon lira. İşçinin, memurun diğer nakliyatları üst üste koyduğun zaman Yenice’de ormancılıktan dönen paranın 100 milyon civarını bulacağını tahmin ediyorum. Bir ilçe için gerçekten ciddi bir rakam. Dün ne idi bugün Yenice 270 bin m3 üretim yapıyor. Önceden ne kadardı .100 binlerde idi. Karabük 45 bin m3 üretim yapıyordu şimdi Karabük 250 bin m3 üretim yapıyor. Yenice’de üretim iki kattan daha fazla. Bu ne demektir daha fazla iş verdi daha fazla köylümüz para kazandı. Bunları yaparken hiç ormanlarda tıraşlama yaptık mı ? Son 20 yılda hiç tıraşlama gördünüz mü ? Bunları yaparken asla ormanları tahrip etmiyoruz. Çok üretim yapıldı, ormanlar bitiyor gibi işin boyutunu bilmeyen birileri böylede söyleyebilir Yenice’de ormanlar bitecek. Yok arkadaş Yenice’de ormanlar bitmez. Siz hiç Yenice’de bitmiş bir orman görüyor musunuz ? Biz Yenice’de yıllık üretimi bile zor alıyoruz ona ulaşamadık henüz .Yıllık artırımına dahi üretim de ulaşamadık. Burada potansiyel var. Başka yerde 400-500 liraya zor sattığımız bir ürünü Yenice’de bakıyorsunuz 1000 liraya 1500 liraya satıyorsunuz. Yenice üretim de azda yapsa ürettiği ürün değerli olduğundan gelirlerde daha yüksek bir şekilde oluyor.” ifadelerini kullanarak katılımcıların bayramlarını kutladı.