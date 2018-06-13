Osmanlı kenti Safranbolu bayrama hazır

Bu yıl lokum üreticilerinin yüzünün güldüğü Safranbolu’da doğal ürünlerden elde edilen ve Safranbolu’ya özgü üretim yapan yaklaşık 10 tesiste yurt içi ve yurt dışı için bayrama özel 150 bin ton lokum üretiliyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmez’er Safranbolu’nun aslında kültürüyle, tarihiyle, konaklarıyla, yeme içme birikimiyle tam bir tarih müzesi olduğunu söyledi.

Safranbolu’nun ön plana çıkması ve UNESCO şehri olmasını sağlayan asıl unsurun konakları olduğunu da kaydeden Ürkemezer, “ Konakların çoğu da otel olarak kullanılıyor. İlçede toplam yatak kapasitesi 5 bin civarında. Şuanda 3 günlük bayram süresince boş yerimiz yok. Bütün otel ve konaklarımız dolu. Ankara’dan İstanbul’dan beni arayanlar çok. Ama onlara da boş yerimiz olmadığını söylüyoruz” dedi.

Yerli turistin yanında özellik uzak doğudan gelen turistlerde var. Safranbolu’nun konakları, misafirperverliği, doğal güzellikleri birbirini takip ediyor. Safranbolu’yu görmeye gelen, cam teraslarımızı, kanyonlarımızı görmeye geliyorlar. Bunu tamamlayan başka bir şey daha var. Bu da Safranbolu tatlılarıdır. Bu tatlının en başında gelen Safranbolu lokumudur. O da bir gelenek olmuş 250 yıldan beri. Safranbolu’da 10 tane üretim yapan yerimiz var” dedi.

Safranbolu’da amaçlarının konaklayan turist sayısını arttırmak olduğunu da kaydeden Ürkmezer, “Tekil ziyaretçi anlamında geçen sene 1 milyon’u geçtik. Amacımız Safranbolu’da konaklayan turist sayısını arttırmak. Geçen seneye oranla bir artış var. Her sene üzerine yüzde 10 koyduğumuzda bu yılda 1 milyon 100 bin’i geçmiş oluruz. Burada bizi ilgilendiren ebetteki hem konaklamalı hem de günü birlik turistlerdir. Ancak konaklamalı turistlere baktığımızda konaklayan turistlerin Safranbolu ve Türkiye’ye ekonomisine katkısı daha fazla. Özellikle yabancı turistlerin konaklaması daha önemli. Onlar daha çok ekonomik katkıda bulunuyorlar. Yerli turistlerden günü birlik turlar eşliğinde gelenler olduğu gibi, konaklamalı gelenlerde var. Bunlarla beraber turist sayısında 3 günlük bayram tatilinde 50 bin kişi rahat geçeriz. Artışta yeni sayıya rahat ulaşacağımızı düşünüyorum. Aslında biz şuan da konaklama yapanları sayıyoruz. Ancak günü birlik ziyaretçilerin sayısı bunun 4 katı oluyor. Bayram dönemlerinde aslında bu sayısı arttırmak gerekiyor. Çünkü batı karadeniz turu yapan insanlar günü birlik burayı tercih edebiliyorlar.” diye konuştu.

"Bayram’a Özel 150 Bin Ton Lokum Üretimi Yapılıyor”

Ürkmezer, Safranbolu’daki lokum üreticilerinin sadece Safranbolu’ya üretim yapmadığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi: “Şimdi yurt içinde ve yurt dışında Safranbolu lokumu satan yerde var. Şimdi bayram için 150 bin ton üretiyorlar. Bu çok önemli bir şey bizim açımızdan.”