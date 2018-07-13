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13 Temmuz 2018 13:34

Rektör Polat’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Polat’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

13 Temmuz 2018 13:34

Dr. Refik Polat, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektö Polat mesajında şu ifadelere yer verdi, “Yüce milletimizin kanıyla, canıyla yazdığı 15 Temmuz Destanı’nın 2. yılına barış, huzur ve birlik duygusuyla ulaşmanın onurunu yaşıyoruz. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin vatanseverliği ve bağımsızlık tutkusuyla zafere ulaşan bu destan, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması ve mazlumlara cesaret kaynağı olması adına hatırda kalmaya devam edecektir. Karabük Üniversitesi öğrencileri ve personeli olarak bizler, milletimizin ilelebet payidar kalması için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu vesileyle 15 Temmuz Destanı’nın kahramanlarını şükran ve saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize iki cihan saadeti diliyorum.”




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