Safranbolu’da kurban bayramı temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile ekipler mesai gözetmeksizin kentin çeşitli yerlerinde temizlik ve yıkama çalışmalarını hızlandırdı. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre,Safranbolulu vatandaşların, kenti ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerin çok daha temiz bir ortamda ziyaretlerini tamamlamaları ve mağdur olmamaları adına çalışmalarımıza devam ettiği belirtilirken, “Bu bağlamda periyodik olarak yıkama, çöp konteyner temizleme, ilaçlama, ot biçme, yol süpürme gibi çalışmalarımıza hız verdik” denildi.