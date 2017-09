Safranbolu’da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni eğitim öğretimi yılı nedeniyle tören yapıldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törenler Ünsal Tülbentçi Orta Okulu ile devam etti.

Burada yapılan törende konuşan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz 2017-2018 eğitim öğretim yılına birlikte azim, heyecan ve sevinçle başlamanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olup, bu süreçte başta aile olmak üzere, okul ve öğretmenler, öğrencilere aktarılması hedeflenen kök değerleri, okul içinde ve dışında pratiğe dönüştürmeleri için uygun ve etkili fırsatlar sağladığını ifade eden Yılmaz, "İnsana yapılan yatırım anlamlı bir yatırımdır. İnsan diğer canlılar gibi dünyaya bilgi donanımlı olarak gelmez. Eğitime ve öğretime ihtiyacı vardır. Bu faaliyet yaşam boyu devam etse de özellikle çocukluk dönemi, alacağı eğitim ve öğretim bakımından en kritik aşamadır. Hayata kişisel, sosyal, zihinsel ve manevi anlamda iyi yetişmiş bireyler kazandırmak için, çocukluk döneminin iyi değerlendirilmesi ve bu dönemde gerçekleştirilecek eğitimin çocuğun ilgi, yetenek ve algısına uygun olması gerekir. Bir toplumda çocuğa gösterilen ilgi ve sevgi, gelişmişlik göstergesidir. Öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, destekleyici, toplum bilincini geliştiren, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir sınıf ortamı oluşturarak, değerlerin aktarılmasının sadece sınıf ve okul ortamı ile sınırlı kalmadan, okul aile işbirliği ile sağlanması gerekliliği, önem taşımaktadır. Geleceğinin mimarları olacak çocuklarımıza hakları olan kaliteli eğitim imkânları sağlamanın yollarını bulmak birlik ve beraberlik duygularını güçlendirerek ülkemizi çağdaş uygarlığın önemli bir unsuru haline getirmek için eğitimde kaliteyi artırmak ülke olarak hepimizin temel görevidir." dedi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ise yaptığı konuşmada okulun ilk günü nedeniyle çocukların gözlerindeki heyecanı gördüğünü, dönem boyunca da hiç eksilmemesi temennisinde bulundu.

Ürkmezer, “Safranbolu’da bulunan okullarımız fiziki anlamda gayet iyi durumda, eksikleri bulunan okulları daha iyi hale getirmek amacıyla gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak fiziki imkan her şey demek değil, eğitimde asli unsur her zaman insandır. Çünkü insan vasıtası ile bir ulusun ve bir milletin geleceği şekillenir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, öğretmen arkadaşlarımız ve bizler sadece eğitsel anlamda değil, etik ve ahlaki değerler anlamında da mutlaka yetiştirmemiz gerekiyor. Burada sadece öğretmenlere değil biz velilere de görev düşüyor. Çocuklarımızla 24 saat esasına göre ilgilenmemiz, onların derslerini takip etmemiz en önemlisi vatanını milletini seven geleceği düşünen ve geleceğe yönelik çalışan çocuklar yetiştirmek; sadece akademik anlamda eğitim vermek gelecekte olumsuz sonuçları ortaya çıkabilir, bu nedenle bu vatan için çalışan nesilden nesle dememiz için sadece öğretmenlere değil biz velilere de büyük görev düşüyor. Bu vesile ile bir yıl boyunca öğrencilerimizin yanında olan, başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, okullarda görev yapan personellerimiz ve tabii ki velilerimiz olmak üzere şimdiden teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardında öğrenciler şiir okurken, çeşitli gösteriler sunuldu. Daha sonra Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekiler sınıfları gezdi.