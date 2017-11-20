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20 Kasım 2017 14:23

Safranbolu’nun dar sokakları için mini itfaiye aracı hizmete alındı

Safranbolu’da özellikle dar sokaklarda olası yangınlara müdahale yeteneği yüksek mini itfaiye aracı hizmete girdi.

Safranbolu’nun dar sokakları için mini itfaiye aracı hizmete alındı

20 Kasım 2017 14:23


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Safranbolu Belediyesi’ne 2,5 ton su ve yarım ton köpük taşıma kapasiteli mini itfaiye aracı hibe edildi. Tarihi ev ve konakların bulunduğu sokaklarda büyük itfaiye araçlarının rahat hareket edememesi nedeniyle karşılaşılan sorunlar mini itfaiye aracı ile giderildi. Mini itfaiye aracı, Eski Çarşı bölgesindeki dar Arnavut kaldırımlı sokaklarda oldukça rahat hareket edebilecek.


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu’nun ’UNESCO Dünya Mirası Listesinde’ yer alan, tarihi ve turistik bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “ İlçemiz tarihi ve turistik bir yer. Özellikle tarihi bölgemiz olan eski çarşı bölgemiz bizim gözbebeğimiz. Oradaki bütün esnaflarımızın, vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak için ve olabilecek kötü kazalara karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bu aracımız özellikle o dar sokaklara göre dizayn edilmiş, çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahaleyi sağlayacak. Bu aracın bize gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.




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