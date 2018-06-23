Şahin, “Karabük’e hizmet etmeye devam edeceğim”

AK Yürüyüşler programına Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekili Adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Burhanettin Uysal, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soğuksu Mahallesinde gerçekleştirilen mitingde konuşan Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, yarın yapılacak olan seçimlerde sandıklar açıldığında çok büyük bir farkla, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın daha iyi işler yapabilmesi için, bir kanuna ihtiyaç olduğunda daha rahat geçmesini sağlamak için orada güçlü bir grubun olması lazım. 300 üzerinde milletvekili olması lazım. Bu konu bakımında cumhur ittifakı içerisinden bu grup mecliste 350’yi aşan milletvekili grubu olur inşallah. Karabük’ten inşallah 3 arkadaşımızı cumhur ittifakının adayları olarak göndereceğiz. Bunun Karabük’e ve Türkiye’nin ihtiyacı var. Karabüklüler, AK Parti ilk kurulduğu günden beri sahip çıktınız. Türkiye’nin geçtiği şu zor süreçte inşallah desteğinizi daha da arttırıp sandıkları patlatacaksınız” dedi.

“Karabük’e hizmet etmeye devam edeceğim”

Şahin, yarın yapılacak olan seçimle milletvekilliğinin sona ereceğini hatırlatarak “Hiç önemi yok bu can tende olduğu sürece hizmetinizdeyim. Karabük’e her ne alanda ihtiyaç varsa onun getirilmesi için hizmetinizdeyim. TBMM Başkanlığı zamanında bize nasip oldu. O nedenle eski meclis başkanlarına çalışmalarına devam etmeleri için TBMM’de bir oda tahsis edildi. Dolayısıyla o odada Karabük için hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Burhanettin Uysal ve İl Başkanı Av. İsmail Altınöz’de Karabük’te hizmetlerin artması için halkın devam diyeceklerine inandıklarını belirttiler.