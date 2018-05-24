Şahin, “Listelerde benim hiçbir rolüm yok”

AK Parti Genel Merkezinin merkez yoklaması sonucu oluşturmuş olduğu aday listeleri hakkında değerlendirme ve yorum yapmayacağını söyleyen Şahin; “Bu listeler Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın tasarrufudur. Genel merkezimiz ne talimat verirse biz onun arkasında dururuz”dedi.

AK Parti Karabük aday listelerinin açıklanmasının ardından birçok kesim tarafından yapılan eleştirilerinin yersiz olduğunu belirten Şahin; “Böylesine kritik günler içerisinde çok önemli bir seçime doğru giderken armudun sapı, üzümün çöpü ile uğraşacak zamanımız yok. Birçok şey söylenebilir ama bu söylemler bizi hedefimizden alıkoyacak sözler olmamalıdır. Bizim hedeflerimiz çok büyük, biz yeniden büyük Türkiye’yi kurmak için yola çıkmış bir kadroyuz. Eskiye hakkını vermek için yeniden büyük Türkiye diyoruz. 2023’e doğru girdiğimiz bu yolda, yok efendim aday listelerinde şu olsaydı, bu olsaydı diyerek vakit geçiremeyiz. Cumhur ittifakı olarak hedefe kitlenmiş durumdayız”dedi.

AK Parti aday listelerinde bölgesel dengelerin olmadığı yönünde ve listede bulunan ilk iki sıranın aynı ilçeden olmasını “Listeleri Mehmet Ali Şahin düzenledi” gibi bir algı oluştuğu yönündeki eleştirilere de cevap veren deneyimli siyaset adamı; “Listeler hazırlanırken benim hiçbir fikrim alınmamıştır ve böyle bir ihtiyaç da duymadılar. Aynı ilçeden iki arkadaşımızın arka arkaya listede yer almasını doğru bulmam ve eleştiririm. Arkadaşlarımız her ne kadar Ovacık köylerinde doğmuş olsalar da bundan sonra tüm Karabük’ün milletvekili olmak için çaba göstermeliler. Ben Ovacık Ekincik Köyündenim ama tüm Karabük için çalıştım, onlar da bu şekilde durumu izole edebilirler. Zannediyorum bu durum listeyi yapan arkadaşların gözünden kaçmış olmalı. Daha önce bu kurullarda bende görev yaptım, biz bunlara dikkat eder ve bölgesel dengeleri dikkate alırdık. Bu durumu gözden kaçırmışlar, keşke böyle olmasaydı. Artık listeler YSK’ya verildi ve Cuma günü kesinleşecek. Bu listede benim hiçbir rolüm yok, bana sorulmadı ve yönlendirmem de asla olmadı. Bir talihsizlik olduğu kanaatindeyim” dedi.

Aday listelerinin açıklanmasının ardından İl Başkanı ve bazı İlçe Başkanlarının Ankara’da kendisini ziyaret ettiğini söyleyen TBMM Eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin; “Arkadaşlar beni ziyarete geldiler ve Genel Merkeze giderek Seçim İşleri Başkanı ve SKM Başkanı ile görüşeceklerini söylediler ve görüşmüşler, doğrusu kendilerine ne söylendi bilmiyorum. Tabanımızda konuşulan, hassasiyet gösterilen hususları dile getirmişlerdir. Genel Merkezimizin bu konuları dikkatle dinlediği ve not aldığına yönelik bana bilgi geldi. Yapmaları gereken bir şey varsa da yaparlar. Ama yapmasalar da biz Genel Merkezimizin oluşturduğu tablo içerisinde üzerimize ne düşerse yaparız” ifadelerini kullandı.