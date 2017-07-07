Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 17:24

Şahin’den Ürkmezer’e ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Safranbolu Kaymakamı ve Kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer’i ziyaret etti.

Şahin’den Ürkmezer’e ziyaret

07 Temmuz 2017 17:24


Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Şahin, Ürkmezer’e görevinde başarılar dileyerek, “Önemli olan vatandaşımıza hizmettir. Halkımızın devletten beklediklerini gerçekleştirmektir. Gerek kırsal kesimleri içerisinde gerekse belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız hangi hizmetleri bekliyorlarsa bunların yürütülmesidir. Bu bağlamda şahıslar önemlidir ama ikinci plandadır. Önemli olan devlet işlerinin yürüyor olmasıdır. Bizim için önemli olan o dur. Kaymakamımız büyük bir dirayetle her iki görevi de başarıyla yerine getirecektir” dedi.


Ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ürkmezer ise, verilen görevi layığı ile yerine getirme çabası içerisinde olduğunu ve Safranbolu gibi güzel bir kentte görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:17
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:33
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!