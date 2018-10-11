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Şampiyonlar kampa davet edildi

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden Milli Boksörler Elif Güneri ve Çağla Aluç’un Dünya Şampiyonası için hazırlık kampına davet edildiği duyuruldu.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Milli Boksörler Elif Güneri ve Çağla Aluç'un Dünya Şampiyonası için hazırlık kampına davet edildiği duyuruldu.


Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, “Dünya sıralamasında Büyük Bayanlar Kategorisinde ikinci olan Avrupa Boks Şampiyonu 81 kg'da Milli Boksörümüz Elif Güneri ve 60 kg'da Gençler Avrupa Şampiyonu Milli Boksörümüz Çağla Aluç, 12-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Kastamonu Kadıdağı Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonası için hazırlık kampına davet edildi.” denildi.

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