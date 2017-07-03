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03 Temmuz 2017 18:50

Şehir çöplüğünde çıkan yangında duman tüm kente yayıldı

Karabük’te çöp depolama alanında 2 gündür süren yangın nedeniyle kent semaları dumanla kaplandı.

Şehir çöplüğünde çıkan yangında duman tüm kente yayıldı

03 Temmuz 2017 18:50


Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde belediyeye ait çöplük alanda dün akşam saatlerinde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun şekilde devam eden yangını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken, kent duman altında kaldı. D-750 karayolunun Asit ve Kemaloyman mevkii dumanla kaplandı. Sürücüler yolda ilerlerken görüş zorluğu yaşadı.


Öte yandan, Safranbolu’da belediyenin çöp depolama alanında da bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Küçük alanda başlayan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.




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