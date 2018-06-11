Şehit Aybüke öğretmenin ismi Safranbolu’da yaşatılıyor

‘Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ yazısı Karabük-Safranbolu Karayolu terminal mevkiinde bulunan üst geçide asılırken, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu’ya taşınan Aybüke öğretmenin ailesini ziyaret ederek kızlarının ismini Safranbolu’da yaşatmak için izin aldıklarını belirtti.

Gerekli yerlerle görüşmeler yapıldıktan sonra Aybüke öğretmenin isminin üst geçide verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Ürkmezer, "Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ismi Safranbolu’muzun girişindeki bu üst geçide verilme işlemi tamamlandı. Tam da şehidimizin şehadet yıl dönümüne yakın bir zamanda oldu. Bu da bizlere duygusal anlamda yoğunluk yaşattı” dedi.

Şehidin ailesinin Safranbolu’da misafir etmelerinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Ürkmezer, Safranbolu’ye gelecek misafirlerin Aybüke öğretmenin ismini ilçenin girişinde görüp dua edeceklerini söyleyerek "Hem yerli hem yabancı turist anlamında senede bir milyondan fazla kişinini ziyaret ettiği Safranbolu’nun girişindeki bu üst geçitte yaşatılması bizim için mutluluk ve gurur verici” ifadelerini kullandı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın da şehitlere sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Terörün, içerideki işbirlikçilerle beraber ülkeye huzur vermemek için saldırılarına devam etmeye çalıştığını belirten Yalçın şunları söyledi: “Ama Türk ve dünya tarihinin en kutsal ordusu olan Müslüman Türk milletinin silahlı kuvvetleri, polis teşkilatı ve güvenlik güçleri, terör belasından bizleri kurtaracaktır. Onların sonu geldi. Geldikleri o yere, kayaların diplerine gömülecekler inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Çocuklarının okulu için Safranbolu’ya taşındıklarını anlatan Yalçın, kendilerine herkesin sahip çıktığını dile getiren Yalçın, oturdukları sitenin yakınında bulunan üst geçide kızlarının isminin verilmesinin çok mutluluk verici olduğunu kaydederek "Çocuğumuzun seneyi dönümünde bu üst geçit olayı gerçekleşti. Valimize, Kaymakamımıza, Karabük ve Safranbolu halkına teşekkür ediyorum. Kızımızın seneyi devriyesi nedeniyle Çorum’un Osmancık ilçesinde mevlit ve iftar düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu üst geçit olayının da aynı hafta içinde olması bizleri ayrıca mutlu etti." diye konuştu.