İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevdiği kızın annesini vuran zanlı yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde sevdiği kızın annesini tabancayla ayaklarından vurarak yaralayan şahıs yakalandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sevdiği kızın annesini tabancayla ayaklarından vurarak yaralayan şahıs yakalandı.


Olay, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, M.K (28) isimli zanlı, bir süre öncesi sevdiği kızı evlenmek için ailesinden isteyince ret cevabı aldı. Aldığı olumsuz cevap üzerine yanına aldığı ruhsatsız tabancayla sevdiği kızın evinin olduğu alana giden M.K, burada sevdiği kızın annesi G.A. ile karşılaştı. M.K. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla kız arkadaşının annesini ayaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı.


Jandarma ekipleri M.K.'nın ormanlık alana kaçtığını belirledi. Kısa süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.