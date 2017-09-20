Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:29

Sözeri: “Yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig’de ilk 5 hafta sonunda 4 takımın teknik direktörünün görevinden istifa etmesine ilişkin, yerli antrenörlere sabır ve toleransın daha az oluğunu söyledi.

Sözeri: “Yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok”

20 Eylül 2017 11:29


Türk futbolunda yabancı hocalara daha fazla şans verildiğini belirten Sözeri, “Türk futbolumuzun gerçeği bu. Maalesef biz yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok, daha az oluyor. Bu bir gerçek. Hemen bir mağlubiyet aldığınızda ya da kötü gidişatta, iki maç üst üste kaybettiğinizde bu tarz hemen mırıldanmalar başlıyor. Bu hocayla olmaz, bu hocayla gitmez. Halbuki çok ciddi başarılar elde etmiş hocalar da var. İdealist hocalar var. En azından bizim gibi. Bunun biraz süresi olması gerekir. Şimdi biz yeni bir takım değiliz. Geçen seneden 4-5 takviye yaptık belki ama çok yeni bir takım değiliz. Ama en azından teknik adam olarak yeniyiz. Sisteme adaptasyon konusunda ister istemez bazı taşların oturması anlamında zaman gerekiyor. Ama bu zamanı hiçbir kulüp vermiyor. Maalesef yerli antrenörlerimizin kaderi bu diyeceğiz. Biz de çok çabuk bir şekilde bu sonuçları almaya çalışıyoruz. Almak için de mücadele ediyoruz. Bakıldığı zaman biz buraya geldikten sonra hem emek sarf etmeye; çalışma anlamında olsun, analiz olsun, antrenman olsun, oyuncu ile bire bir diyalog olsun her şeyi tam yapmaya çalışıyoruz. Eksiksiz de yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız var mıdır? Vardır tabi ki, elbette. Ama genelde başarılı olmak için her yolu deniyoruz. Burada da dediğim gibi biraz zaman, süreç, bu taşların oturmasıyla alakalı gerekiyor. Bu zaman özellikle yerli hocalara, antrenörlere verilmiyor. Bizim takımdan bahsedecek olursak, bu takım çok iyi yerlere gelecek. Ben bunu biliyorum. Çok iyi sıralamada da olacak. İster istemez inişli-çıkışlı dönemler kayıplar olacak. Ama bu kayıpları çok çabuk telefi etmek zorundasınız. Yabancı teknik adamlara daha fazla şans verildiği ortada. Ama biz bunu söylerken bunu bilerek geliyoruz takımlarımıza. Ben ve diğer Türk teknik adamları. Onun için çok çabuk başarılı olmayı bir seçenek olarak görüyoruz kendi adımıza. Bir an önce biz de başarılı oluruz inşallah. Türk futbolunun bir gerçeği. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bir yarış ve bunun içinde başarıda var kısmen başarısızlıkta var. Biz inşallah o teknik adamlardan olmamaya gayret göstereceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    26°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç