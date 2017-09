Sözeri: “Yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok”

Türk futbolunda yabancı hocalara daha fazla şans verildiğini belirten Sözeri, “Türk futbolumuzun gerçeği bu. Maalesef biz yerli antrenörlere sabır ve tolerans yok, daha az oluyor. Bu bir gerçek. Hemen bir mağlubiyet aldığınızda ya da kötü gidişatta, iki maç üst üste kaybettiğinizde bu tarz hemen mırıldanmalar başlıyor. Bu hocayla olmaz, bu hocayla gitmez. Halbuki çok ciddi başarılar elde etmiş hocalar da var. İdealist hocalar var. En azından bizim gibi. Bunun biraz süresi olması gerekir. Şimdi biz yeni bir takım değiliz. Geçen seneden 4-5 takviye yaptık belki ama çok yeni bir takım değiliz. Ama en azından teknik adam olarak yeniyiz. Sisteme adaptasyon konusunda ister istemez bazı taşların oturması anlamında zaman gerekiyor. Ama bu zamanı hiçbir kulüp vermiyor. Maalesef yerli antrenörlerimizin kaderi bu diyeceğiz. Biz de çok çabuk bir şekilde bu sonuçları almaya çalışıyoruz. Almak için de mücadele ediyoruz. Bakıldığı zaman biz buraya geldikten sonra hem emek sarf etmeye; çalışma anlamında olsun, analiz olsun, antrenman olsun, oyuncu ile bire bir diyalog olsun her şeyi tam yapmaya çalışıyoruz. Eksiksiz de yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız var mıdır? Vardır tabi ki, elbette. Ama genelde başarılı olmak için her yolu deniyoruz. Burada da dediğim gibi biraz zaman, süreç, bu taşların oturmasıyla alakalı gerekiyor. Bu zaman özellikle yerli hocalara, antrenörlere verilmiyor. Bizim takımdan bahsedecek olursak, bu takım çok iyi yerlere gelecek. Ben bunu biliyorum. Çok iyi sıralamada da olacak. İster istemez inişli-çıkışlı dönemler kayıplar olacak. Ama bu kayıpları çok çabuk telefi etmek zorundasınız. Yabancı teknik adamlara daha fazla şans verildiği ortada. Ama biz bunu söylerken bunu bilerek geliyoruz takımlarımıza. Ben ve diğer Türk teknik adamları. Onun için çok çabuk başarılı olmayı bir seçenek olarak görüyoruz kendi adımıza. Bir an önce biz de başarılı oluruz inşallah. Türk futbolunun bir gerçeği. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bir yarış ve bunun içinde başarıda var kısmen başarısızlıkta var. Biz inşallah o teknik adamlardan olmamaya gayret göstereceğiz” dedi.