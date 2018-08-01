Tarihi eserin bulunduğu alanda yol açma çalışmaları başladı

Üç hafta önce Yenice ilçesine bağlı Yirmibeşler Mahallesinde bulunan bin 800 yıllık taş sandık mezarın bulunduğu alanda Kastamonu Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde Yenice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Yirmibeşler Mahallesinin yolunun genişletilmesi yapılırken bura da bir taş mezar çıkmıştı. Konuyu hemen Kaymakamlığa bildirdik. Ondan sonra emniyet güçleri ve savcılığımız el koymuştu. Safranbolu Koruma Kurulundan kazı atıklarının temizlenmesi yönünde karar çıkartmıştık. Teşekkür ediyorum bu kararı çıkaran koruma kurulu yetkililerine. Bundan sonra Kastamonu Müze Müdürlüğü yetkisinde olduğu söylendi bize. Kastamonu Müze Müdürü bize uzman arkadaşları göndereceğini söylemişti. Geldiler ve onların kontrolünde şuanda koruma kazısının öncesinde bize koruma kurulunun verdiği yetkiyi tamamlıyoruz. Bundan sonraki safhada Kastamonu Müze Müdürlüğü yetkilileri, uzmanlarının beraberinde ve refakatinde bura da elle kurtarma kazısı yapılacak. Kurtarma kazısında ne çıkacağını kestirmemiz mümkün değil. Kazı esnasında ve o safhada bir fiil yaşayarak göreceğiz. İnşallah ilçemize değer katacak bir tarihi bulgudur” dedi.