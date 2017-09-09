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09 Eylül 2017 21:00

Tolga Arslan: "Hak ettiğimiz bir üç puan aldık"

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, deplasmanda 1-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettiğimiz bir üç puan aldık" dedi.

Tolga Arslan:

09 Eylül 2017 21:00


Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolgay Arslan, saha zemininin çok kötü olduğunu ifade ederek, “Rakip de aynı sahada oynadı sonuçta. Ona rağmen iyi maç çıkarttık. İlk yarı çok pozisyona girdik, penaltı kaçırdık. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Kırmızı karttan sonra bizim için daha zor oldu. Çok önemli bir üç puan oldu. İnşallah bir seri başlatırız. Takımda herkese ihtiyaç var. Çok maç oynayacağız. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Büyük takımlara karşı oynayacağız. Onların da bir şeyi bilmesi gerekiyor. Biz Beşiktaş’ız. Beşiktaş gibi oynarsak başarılı oluruz. İnşallah bu sene taraftarımızın desteğiyle tur atlarız" şeklinde konuştu.




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