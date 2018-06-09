Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 16:56

Türk Bayrağı ‘Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ ile elden ele gezecek

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından faaliyete geçirilen ‘Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ kapsamında pazartesi günü Karabük’e geliyor.

Türk Bayrağı ‘Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ ile elden ele gezecek

09 Haziran 2018 16:56


Muğla’daki Mor Pedal 48 Kadın Bisiklet Derneği’nin yurt çapında ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile başlattığı ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesi kapsamında 11 Haziran Pazartesi günü Muğlalı kadınlarla yola çıkan Türk bayrağı Bartın temsilciliğinden alınıp kadınlar tarafından Kastamonu temsilcisine teslim edilecek.


Muğla Mor Pedal 48 Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile tüm Türkiye’de kadın bisikletçiler tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesinin Karabük etabında bayrak değişimi yaşanacak.


10 Haziran Pazar günü projenin Bartın temsilcisinden teslim alınacak bayrağın, 11 Haziran Pazartesi günü Kastamonu temsilcisine Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Hatice Taş ve beraberinde dernek üyeleri tarafından bisikletle taşınarak teslim edilecek. Türkiye’de ki bisiklet dernekleri arasında başkanı kadın olan tek derneğin Karabük Bisiklet Derneği olduğu ve böyle anlamlı bir projede yer almanın haklı gururunun yaşandığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç