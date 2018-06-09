Türk Bayrağı ‘Türk Kadının Zaferi Bisiklet Turu’ ile elden ele gezecek

Muğla’daki Mor Pedal 48 Kadın Bisiklet Derneği’nin yurt çapında ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile başlattığı ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesi kapsamında 11 Haziran Pazartesi günü Muğlalı kadınlarla yola çıkan Türk bayrağı Bartın temsilciliğinden alınıp kadınlar tarafından Kastamonu temsilcisine teslim edilecek.

Muğla Mor Pedal 48 Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile tüm Türkiye’de kadın bisikletçiler tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesinin Karabük etabında bayrak değişimi yaşanacak.

10 Haziran Pazar günü projenin Bartın temsilcisinden teslim alınacak bayrağın, 11 Haziran Pazartesi günü Kastamonu temsilcisine Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Hatice Taş ve beraberinde dernek üyeleri tarafından bisikletle taşınarak teslim edilecek. Türkiye’de ki bisiklet dernekleri arasında başkanı kadın olan tek derneğin Karabük Bisiklet Derneği olduğu ve böyle anlamlı bir projede yer almanın haklı gururunun yaşandığı belirtildi.