Uluslararası öğrencilerin tercihi KBÜ oldu

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi okul idarecileri ve beraberinde farklı ülkelerden gelen 25 öğrenci, ilk olarak rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilerle tek tek tanışan Rektör Polat, Karabük Üniversitesini tercih ettiklerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca uluslararası öğrencilere Karabük Üniversitesinde sunulan imkanlar hakkında da bilgiler verildi.

Ziyaret sonrasında Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi okul idarecileri ve beraberindeki öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Göervlisi Yılmaz Bacaklı eşliğinde üniversitenin kampüsünü gezdiler.