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09 Ağustos 2018 14:22

Uluslararası öğrencilerin tercihi KBÜ oldu

Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Özdemir ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesini tercih eden öğrencilerle birlikte üniversiteye ziyaret gerçekleştirdi.

Uluslararası öğrencilerin tercihi KBÜ oldu

09 Ağustos 2018 14:22


Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi okul idarecileri ve beraberinde farklı ülkelerden gelen 25 öğrenci, ilk olarak rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilerle tek tek tanışan Rektör Polat, Karabük Üniversitesini tercih ettiklerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Ayrıca uluslararası öğrencilere Karabük Üniversitesinde sunulan imkanlar hakkında da bilgiler verildi.


Ziyaret sonrasında Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi okul idarecileri ve beraberindeki öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Göervlisi Yılmaz Bacaklı eşliğinde üniversitenin kampüsünü gezdiler.




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