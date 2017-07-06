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06 Temmuz 2017 16:53

Ünlü yatırım uzmanı Kenan Altunç Karabük’te

Türkiye’nin tanınmış Kamu-Özel yatırım ortaklığı uzmani Kenan Altunç, yeni yatırım projeleri kapsamında Karabük’te bir dizi incelemelerde bulundu.

Ünlü yatırım uzmanı Kenan Altunç Karabük’te

06 Temmuz 2017 16:53


2014 yılında (KYK) kredi yurtlar kurumu ve Ast grup a.s ile yapilan anlaşma çerçevesinde Karabük iline 500 kişilik öğrenci yurdu yapımına öncülük eden Kenan Altunç, yapılması planlanan diğer yatırımlar hakkında Bilgi verdi.


Altunç, Karabük’ün yatırım fizibilitesini çıkardıklarını kaydederek, “ Karabük ve çevresinde uzun zamandır fizibilite çalışmaları yaptık. Yapılan çalışmalarda ilk olarak özel eğitim alanında yatırıma ihtiyaç olduğunu gördük ve bu konuda gerekli adımların atılması noktasında değerlendirmelerimiz oldu. Sadece özel eğitim alanı değil başka alanlarda da yatırım fizibilitesi yönünde çalışmalar yaptık.


İnşallah kısa sürede yapacağımız çalışmalarda da Karabük’ün yatırım ve istihdam bakımından cazibe merkezi haline gelmesini amaçlamaktayız. Bu bakımdan profesyonel firmalarımızla bu bölgede hızlı bir şekilde yatırımlara başlamayı hedefliyoruz” dedi.




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