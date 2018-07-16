Ürkmezer, “Halkımız istediği hizmeti bire bir anlatabiliyor”

Fatih Ürkmezer tarafından vatandaşların sorunlarını bire bir dinlemek, vatandaş ile devleti buluşturmak üzere başlattığı halk günü toplantılarında vatandaşların istedikleri hizmeti bire bir anlatabildiklerini söyledi.

Bugün gerçekleştirilen toplantı vatandaşların yoğun katılımı ile Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapıldı. İlk günden itibaren her toplantıda olduğu gibi vatandaşları tek tek dinleyen Ürkmezer, toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talepler doğrultusunda notlar aldırırken, vatandaşların isteklerinin yakından takip edilmesi ve konu hakkında bilgilendirilmesi yönünde talimat verdi.

Vatandaşların kendilerine olan güven ve sevgisi ile göreve başladığından bu yana hep birlikte çok güzel projelere imza attıklarını kaydeden Ürkmezer, “Burada amacımız, Safranbolu’ya Safranbolu halkına en iyi, en güzel hizmeti verebilmek. Bizler bunun için yaz, kış demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Her hafta gerçekleştirdiğimiz halk toplantıları ile de sorunları ya da bizlerden gerçekleştirmemizi istedikleri hizmeti bire bir anlatabiliyorlar. Bizde birim müdür ve amirlerimiz ile gerekli notlarımız alıyor, hizmeti bir an evvel verebilmek için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte kent dışından da misafirlerimiz oluyor. Onlara da ihtiyaçları doğrultusunda hangi yolları izlemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Ben bir kez daha bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen Safranbolulu hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.