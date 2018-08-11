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11 Ağustos 2018 12:49

Ürkmezer, hastalara moral depoluyor

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından aralıksız devam eden hastane gezileri Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavileri süren hastalara moral oluyor.

Ürkmezer, hastalara moral depoluyor

11 Ağustos 2018 12:49


Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlatılan ve uzun süreden beri devam eden hasta ziyaretleri hasta ve hasta yakınları tarafından da beğeni ile karşılanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen ziyaretler esnasında hasta ve hasta yakınlarına Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in selamı ve geçmiş olsun dilekleri iletilirken, kendilerinden bir istekleri olup olmadığı da soruluyor.


Özellikle morale ihtiyaç duydukları bir ortamda kendilerini yalnız bırakmayan Ürkmezer ve ekibine böyle bir uygulama başlattıkları için teşekkür ettiler.


Tedavide en önemli aşamalardan birisinin de moral olduğunu kaydeden Ürkmezer, “Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız içerisinde sadece kaldırım, asfalt, park ya da yol temizliği olamaz. Vatandaşlarımızın iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarındayız. Bu nedenle hepimizin başına gelebilmesi olası çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gören vatandaşlarımıza bir nebze olsun moral verebilmek, ihtiyaçları var ise onları öğrenmek amacı ile bu ziyaretlere devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Ben yalnızca ilçemizde değil ülkemizde de tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar, hasta yakınlarında kolaylıklar diliyorum” dedi.




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