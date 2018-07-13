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13 Temmuz 2018 18:53

Ürkmezer, köy ziyaretlerine devam ediyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Dr.

Ürkmezer, köy ziyaretlerine devam ediyor

13 Temmuz 2018 18:53

Fatih Ürkmezer’in köylerdeki sorunları, talepleri dinlemek, vatandaşlar ile hasbihal emek üzere gerçekleştirdiği köy ziyaretleri devam ediyor.


Fatih Ürkmezer’e köy ziyaretleri programında İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, İlçe jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emin Oktay Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesine bağlı birim müdürleri ile Enerjisa yetkilileri eşlik etti.


Navsaklar, Kuzyakahacılar, Kuzyakaöteköy, Kuzyakaköseler, Sat Köylerini ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Ürkmezer bu köylerde, köy defterlerini imzaladıktan sonra, muhtarlardan köyleriyle ilgili sorunları dinlerken, köy sakinlerinin de taleplerini teker teker not alarak ilgili müdürlüklere talimat vereceğini ifade etti.


Vatandaşların kendisine gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Vatandaşları ve muhtarları dinleyerek, sorunların çözüme kavuşturulması adına hızlı bir çalışma başlattık. Bu bağlamda köy ziyaretleri devam edecek. Amacımız Safranbolu ve Safranbolu’ya bağlı köylere hizmetin en iyisini, en kalitelisini götürmek ve vatandaşlarımızın hizmetten en iyi şekilde yararlanmalarıdır. Sizlerle bir araya gelme nedenimiz, sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte istişare ederek çözümler bulmaktır. Bu vesile ile ziyarette bulunduğumuz tüm köy muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.


Ürkmezer, Navsaklar, Kuzyakahacılar, Kuzyakaöteköy, Kuzyakaköseler, Sat Köylerinde muhtarlıklar, mezarlıklar, köy konaklarında da incelemelerde bulunurken, köylerde yaşayan yaşlılarla da özel olarak ilgilendi.




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