Ürkmezer, “SAKEM hayatın her alanında var”

Bu kurslardan biri de Yukarı Tokatlı SAKEM şubesinde devam eden ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği’ne Safranbolulu kadınların ilgisi oldukça yoğun. Burada Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ayşenur Bal tarafından verilen eğitimlerden memnun olduklarını dile getiren kursiyerler, kursların kendilerine yeni bir şeyler öğretmenin haricinde günlük hayatın stresini atmada da yardımcı olduğunu söylediler.

SAKEM tarım uygulama bahçesinde uzman eğitmen tarafından biber, domates, patlıcan, salatalık, fasulye, semizotu, marul gibi ürünlerin yetiştirildiğini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bilindiği üzere pek çok ailemizin kendi bahçeleri var ve zaten çeşitli meyve ya da sebze yetiştiriyorlar. Burada verilen kurslarla işin tekniğini öğrenmiş oluyorlar” ifadesini kullandı.

Hizmet veren SAKEM 7 şubede spordan resme, çeşitli müzik branş ve saz eğitiminden yabancı dile, Kuranı Kerim’den seracılığa, deri işlemeciliğinden dikiş - nakışa kadar çok sayıda değişik branşta kursiyerin kurslara devam ettiğini belirten Ürkmezer, “Gençlerimizin, hanımlarımızın, emeklilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri, yeni yeni hobiler, el becerisi ya da teknik öğrenebilecekleri bir yer olarak SAKEM hizmet vermeye devam ediyor. SAKEM hayatın her alanında var. Kurslarımız yalnızca Safranbolu halkımızı kapsamıyor. Çocuğu burada üniversitede okuyan aileler de kurslarımıza geliyor, Karabük’ten de. Biz tabii ki yoğun ilgiden olumlu geri dönüşlerden ve özellikle hanımların daha çok SAKEM Şubesi taleplerinden dolayı mutlu oluyoruz” dedi.

SAKEM yönetimine ve eğitmenlerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eden Ürkmezer, tüm kursiyerlere başarılar diledi.