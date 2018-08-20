Ürkmezer’den tatilcilere lokumlu karşılama

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı işbirliğinde başlatılan ‘Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında Safranbolu Tarihi Çarşıda uygulama yapıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, ziyaret için Safranbolu’ya gelen tatilcilere Safran Lokumu dağıtırken, trafik polisi gibi görev yapacak olan çocuklardan, trafik kurallarına uymayan anne babalarını dağıtılan düdükleri çalarak uyarmaları istedi. Kampanya kapsamında Ürkmezer tarafından yapılan kontroller sırasında araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıtıldı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören katıldı. Bayram süresi boyunca çocuklara ‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ kampanyası anlatılacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyasının İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış bir kampanya olduğunu, trafik kazalarının azaltılması ve daha güvenli sürüşlerin sağlanması açısından, can kaybının en aza indirilmesi anlamında kampanya olduğunu belirtti.

“Hem Safran lokumu dağıttık hemde projeyi anlattık”

Safranbolu gibi turistik bir merkezde, tarihi çarşıda bu kampanyayı uygulamaya koyduklarını belirten Ürkmezer, “Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimize araçlarında onlara hem Safranbolu lokumu ikram ettik hem de kırmızı düdük projesini anlattık. Çocuklara kırmızı düdük ve tişörtleri dağıttık vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Tabi biz güvenli trafiği sağlamak açısından hem emniyet hem jandarmamıza bağ lı ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Bizler bayramda buradayız yine. Bütün bayramlarda olduğu gibi herkesi Safranbolu’ya bekliyoruz” dedi.

“Safranbolu’nun tarihi güzelliklerine herkesi çağırıyoruz”

Ürkmezer, kurban bayramında, 9 günlük tatilde de konaklamada yoğunluk olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Gaziantep’den, Konyadan, Ankaradan, İstanbuldan gelenler var. Çinli grubumuz vardı, biraz önce rehberleri ile sohbet ettim, onları yolcu ettik. Esnaflardan aldığımız bilgide bütün oteller yüzde 100 dolu. Esnaflarımızın satışları gayet iyi. Safranbolu bir marka, Safranbolu kendisi marka başka markaya ihtiyacı yok. İnsanlar Safranbolu’yu görmek için, ziyaret etmek için geliyorlar. Safranbolu’nun güzelliklerinden, tatlarından mutlak alıp evlerine gidiyorlar. Safranbolu’nun doğal, tarihi güzelliklerini, tatlarını yaşaması için herkesi çağırıyoruz. Bizler alt yapısı ile üst yapısıyla güvenlik birimleriyle her türlü hizmet sektörüyle misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Son 14 ayda Safranbolu’ya gelen turist sayısında artış var. Geçen sene ile bu sene arasında yaklaşık yüzde 25 bir artış söz konusu. Bizde görevimizi yapmanın mutluluğu içerisinde vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla beraber bir bayrama daha girmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”