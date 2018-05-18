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18 Mayıs 2018 16:21

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı

Karabük’te, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan T.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı

18 Mayıs 2018 16:21

U. (28), ile bağlantısı olduğu belirlenen 1 kişi daha tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘uyuşturucu madde temin ve ticareti’ yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ve temin suçundan tutuklanan T.U (28) isimli şahısla bağlantısı olduğu değerlendirilen F.E (20) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada uyuşturucu madde üretip kurutmak için oluşturulan düzenek, kurutulmuş bir miktar esrar ve Skunk ile extacy tabir edilen uyuşturucu haplar ele geçiridi.


Gözaltına alınan F.E (20) isimli şahıs sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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