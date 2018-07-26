Uzun, “Amacımız kendimize yetecek kanı karşılamak”

Karabük Öğretmenevi’nde verilen yemek programına Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, , SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, Karabük Kan Bağışı Müdürü Serkan Kahveci, Karabük Kızılay Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Bartın Kızılay Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ve kan bağışçıları katıldı.

Düzenlenen yemek eşliğinde madalya almaya hak kazanan kan bağışçılarına 3 plaket, 2 altın, 13 gümüş ve 115 bronz madalya verildi.

“Amacımız kendimize yetecek kanı karşılamak”

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun kan veren bilinçli insanlar sayesinde güzel şeyler olacağına inandığını belirterek, “Para ile satın alamayacağımız tek şey kandır. Gerçekten kan ihtiyacı olanlar bizi çok sık arıyorlar. Halen para ile kan satılıyor düşüncesi var. Bunu bir türlü yıkamıyoruz. Ama inanın hastanelerden kan istedikleri zaman bizim bölge müdürlüğümüz olan Düzce’den gece üçte olsa beşte olsa ihtiyaç olan kan geliyor. Onun için çok önemli. Karabük’te şuana kadar yıllık 10 bin 700 civarında kan alıyoruz. Fakat Karabük’e getirdiğimiz kan 14 bin 300. Yani Karabük’te ihtiyacımız olan kanı karşılayamıyoruz. Bizim amacımız kendi kendimize yetecek kanı bulabilmek. Buda sizin gibi saygıdeğer, bilinçli vatandaşlarımızın gayretleriyle olacak. Ben gerçekten dünyada yapılan en güzel şeyin kan vermek olduğunu düşünüyorum” dedi.

Konuşmanın ardından madalya almaya hak kazanan bağışçılara madalyaları verildi.