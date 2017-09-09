Vali Çeber başkanlığında eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, ilgili kurum müdürleri, okul aile birliği başkanları ve Muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Çeber, çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine bu dönemde de devam edeceğini söyledi.

Vali Çeber, okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri planlanırken önceki yıllarda yaşanan aksaklıklar, okul çevrelerinde meydana gelen suç türleri ve sayıları, okulların bulunduğu alana ilişkin çevresel riskler ve okulların fiziksel güvenliklerini göz önünde bulundurularak risk analizine dayalı planların hazırlandığını da ifade etti.

Toplantıda okulların durumları ve yeni eğitim öğretim yılında yapılacaklar ile çocukların zararlı alışkanlıklardan koruma çalışmalarının ele alındığı toplantıda ayrıca Vali Kemal Çeber tarafından "Kardeş Okul, Kardeş Kurum" Projesinin hayata geçirilmesi talimatı verildi. Proje ile Karabük’te bulunan tüm Kamu Kurumları kendilerine bir kardeş okul seçerek bu okullarla kurumlar arasında sürekliliği olan, okullarının sorunları çözücü, birlikte projeler üretmeye dayalı iletişim kurulacak.

Vali Çeber bu projeyi çok önemsediğini ve yakından takip edeceğini ifade ederek, “Okulların ihtiyaçlarının karşılanması, sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma, sosyal sorumluluk, kurumlarımızın tanıtımı, örnek proje uygulamaları gibi amaçlarla çalışmalar yapılacak. Proje, gönüllülük, sosyal sorumluluk ve süreklilik ilkelerine göre yürütülecek.”diye konuştu.

Güvenli, huzurlu ve başarılı bir eğitim-öğretim ortamının ancak hep birlikte hareket ederek sağlanabileceğini de kaydeden Vali Çeber, aile, servis, okul yöneticileri, okul aile birliği, güvenlik birimleri. Belediye gibi tüm bileşenlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Düzenlenen toplantıda ayrıca, öğrencileri tehdit eden diğer tehlikeler, farklı niyetle okul önlerinde bulunanlar, metruk binalar vb. yerler ile ilgili önlemler, servis araçları ve sürücü davranışları ile servis aracı görüntü depolama sürelerinin uzatılması, sokak satıcılarının takibi, okul kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine entegrasyonu, okul bahçelerinin gece saatlerinde takip edilmesi, öğrencilere zararlı madde satışları, Yenişehir okullar bölgesinde alınan İl Trafik Komisyonu kararının uygulanması, Okul önlerindeki hız kesicilerin ve trafik işaretlerinin yeniden kontrol edilmesi, Belediye Zabıta ekipleri tarafından okullar bölgesinde bulunan büfe, bakkal ve marketlerin denetlenmesi, yüksek ses çıkaran modifiyeli araçların ve başıboş hayvanların takip edilmesi, sigara ve bağımlılıkla mücadele konularına yönelik eğitici tedbirlerin alınması karara bağlandı.