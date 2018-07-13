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13 Temmuz 2018 17:33

Vali Çeber, “Demokratik tepkimizi en üst perdeden gösterdik”

Vali Kemal Çeber ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çeber, “Demokratik tepkimizi en üst perdeden gösterdik”

13 Temmuz 2018 17:33


Vali Çeber mesajında, “Tarih, büyük kırılma zamanlarında insanlara millet olma bilincini sağlayan olaylar yaşatır. Bu sınavda bir ideal etrafında birleşebilen topluluklar gerçek millet tanımını oluşturur. 15 Temmuz’da Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak giren ve milletimizin istikbalini karartmak isteyen hainlerin, bağımsızlığımızı elimizden alma girişimine karşı millet olma şuurunun, bilincinin bir kez daha farkına vardık. 15 Temmuz Destanı, bin yıldır yaşadığımız bu mukaddes topraklarda millet olma şuurunun oluşmasında en önemli kilometre taşı oldu. Ülkemizi işgal girişimine karşı devletimizden, milletimizden yana olan gerçek güvenlik güçlerimizin azmi, vatan evlatlarımızın cesareti, dirayeti ve kahramanca müdafaası neticesinde milletçe bir destan yazdık” dedi.


Vali Çeber, milletin iradesine darbe teşebbüsünde bulunan, devletin bekasını tehdit eden hainlere karşı günlerce meydanlarda hep beraber olduklarını, milletin azmi ve feraseti, bu saldırıların amacına ulaşmasını engellediğini kaydederek mesajında şu ifadelere yer verdi, “Çeşitli şehirlerimizde şehit düşen güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımız oldu. Sizlerde bu vatan sevgisi, milli şuur oldukça bizi hiçbir güç yıkamayacaktır. Demokratik tepkimizi en üst perdeden gösterdik. Ama sağduyuyu da elden bırakmadık. FETÖ başta olmak üzere tüm ihanet şebekelerinin, bu karanlık zihniyetin zelil olması için hep beraber el ele, omuz omuza vererek meydanlarda demokrasi şölenleri düzenledik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bu millet tarihte hiçbir tahakkümün altında kalmamıştır. Bundan sonra da istiklali muhafaza edecek, büyük Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Ben bu duygular ve hissiyat içinde, başta 15 Temmuz gecesi vatanımız için şehit olan tüm canlarımız olmak üzere vatan uğruna hayatını veren tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Bizlere emanet olan şehit ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Gazi olan tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum.”




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