Vali Çeber, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti

Ziyarette Vali Çeber’in yanı sıra Vali Kemal Çeber beraberinde İl Jandarma KomutanıAlbay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen yer aldı.

Vali Kemal Çeber ve beraberindeki heyet Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesini ziyaret ederek şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet ettiler.