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13 Temmuz 2018 13:35

Vali Çeber, yapımı biten sıcak asfalt yollarını inceledi

Vali Kemal Çeber, Karabük İl Özel idaresi ekipleri tarafından 2018 yılı sıcak asfalt programı dâhilinde köy yollarında ilk defa gerçekleştirilen OSB-Kale Köy-Saitler grup yolunun biten kısımlarında incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, yapımı biten sıcak asfalt yollarını inceledi

13 Temmuz 2018 13:35


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyesi Tevfik Ayvalık ve Yol Kontrolörü Büşra Tunçer’den bilgiler alan Vali Çeber, “Karabük İl Özel İdaresi olarak 2018 yılı yatırım programı kapsamında bu yıl ilk defa sıcak asfalt yapımına başladık. Program dâhilinde 87 bin ton asfalt dökülerek toplamda 80 kilometre köy yolumuzu sıcak asfalt ile kaplamayı planlıyoruz. İlk defa gerçekleştirdiğimiz bu sıcak asfalt ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini yükseltmiş oluyoruz. Ben özveri ile çalışan İl Özel İdare çalışanlarımızı kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi.




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