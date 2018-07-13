Vali Çeber, yapımı biten sıcak asfalt yollarını inceledi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyesi Tevfik Ayvalık ve Yol Kontrolörü Büşra Tunçer’den bilgiler alan Vali Çeber, “Karabük İl Özel İdaresi olarak 2018 yılı yatırım programı kapsamında bu yıl ilk defa sıcak asfalt yapımına başladık. Program dâhilinde 87 bin ton asfalt dökülerek toplamda 80 kilometre köy yolumuzu sıcak asfalt ile kaplamayı planlıyoruz. İlk defa gerçekleştirdiğimiz bu sıcak asfalt ile vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini yükseltmiş oluyoruz. Ben özveri ile çalışan İl Özel İdare çalışanlarımızı kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi.