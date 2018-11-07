Vali Gürel İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı

Vali Fuat Gürel'i İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve rütbeli personel karşıladı. İl Jandarma Komutanlığı tören mangasını selamlayan Vali Gürel, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Albay Yılmaz ile makamında bir süre sohbet etti. Toplantı salonunda kentte Jandarma Bölgesi sorumluluk alanı içerisinde yaşanan genel asayiş olayları ile ilgili bilgiler aktaran Albay Yılmaz, bina, personel durumu, araç ve teçhizat durumu ve genel asayiş tedbirleri ile ilgili Vali Gürel'e bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz'a verdiği bilgiler için teşekkür eden Vali Fuat Gürel, Jandarma Teşkilatı personeline çalışmalarında başarılar diledi.