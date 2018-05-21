Vatandaşın sorunu ‘Halk Toplantıları’nda dinleniyor

Fatih Ürkmezer tarafından vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birebir anlatabilmeleri için başlatılan Halk Toplantıları, vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.

Toplantıya yoğun katılım olurken, ilk günden bu yana vatandaşları teker teker dinleyen Ürkmezer, toplantı öncesi vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Toplantıya Fatih Ürkmezer’in yanı sıra Kaymakamlık ve Belediye birim müdürleri de katılırken, vatandaşlar Ürkmezer’e taleplerini ilettiler.

Kaymakamlık ve Belediye olarak en uzak köşedeki vatandaşa hizmet götürme noktasında neler yapılabileceği konusunda iş birliği yaptıklarını kaydeden Ürkmezer, “ Halkla buluşma toplantılarımızın amacı da resmi kurumlarla halkımızın arasındaki bağı güçlendirmek ve sorunları birinci elden dinlemek. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamaları bizim için önemli ve değerlidir. Bizler devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

Gelecek nesillere çok daha güzel ve yaşanılır bir Safranbolu bırakmayı amaçladıklarını vurgulayan Ürkmezer, “Göreve başladığımız ilk günden bu yana gerek halk toplantıları, gerek mahalle ve köy ziyaretlerimiz ile halkımız ile iç içeyiz. Bundan sonra da aynı şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından birim müdürleri ile bir araya gelen Fatih Ürkmezer, ivedilikle ya da programda olan çalışmaların hemen başlatılması, yapılabilecek olan taleplerinde programa alınması için talimat verdi.