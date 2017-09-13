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13 Eylül 2017 15:29

Velilerden okul tepkisi

Karabük’te, depreme dayanıklı olmadığı için yıkımına karar verilen 6 derslikli ilkokulun 4’üncü sınıflarının ortaokula taşınmasına karar verilen öğrencilerin velileri, basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.

Velilerden okul tepkisi

13 Eylül 2017 15:29


Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndaki 6 dersliğin bulunduğu A bloğu depreme dayanıklı olmadığı için bakanlıkça yıkımına karar verildi. Karar doğrultusunda 4. sınıf öğrencilerinin yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yeni Mahalle’de bulunan Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu’na gönderileceğini öğrenen veliler okul bahçesinde toplandı. Okula gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, kendileriyle okulun toplantı salonunda görüşeceğini söylediği velilerle okula girdi. Bir süre sonra dışarıya çıkan veliler adına Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe gazetecilere açıklama yaptı.


Yeltepe, İl Eğitim Müdürü Ali Köse’nin okula gelerek sınıfların kendi arasında birleştirilmesini velilere söylediğini ve velilerin bunu istemediğini belirterek, "Aileler çocuklarının öğretmenlerinden ayrılmasını istemiyorlar. Müdürümüz buna bir çare bulacağını söyledi. Okulumuzun bahçesine prefabrik okul yapılmasını uygun görüyoruz. Okulun yıkımı daha erken olabilirdi. Bizim mahalle varoş bir mahalle. Gelir düzeyi düşük. Servis tutma şansı olmaz. Ayrıca 2 mahalle arası ağır vasıtalı araçların güzergahı durumunda" dedi.


Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Adnan Kuş ise, "Ortak akılda bir yerde buluşulması gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın okulların açılmasına bir hafta kala böyle bir şeyi emrivaki gibi kabul etmesi mümkün değildir. Bizler kenar mahalle sakinleriyiz. Burası eğitime önem verilmesi gereken yerler. İnsanların küstürülmemesi lazım. Çocukları anneleri götürecek diğer mahalledeki okula. Sıkıntılı olacağını düşünüyoruz. Çözüm bulunacağını ümit ediyorum" diye konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, "Burada bir sıkıntı, çözümsüzlük yok. Okul idaremizle istişare ettik. Bu okulumuz normal eğitime devam edecek. Hiçbir çocuğumuz, hiçbir velimiz mağdur olmayacak. Bizim amacımız bakanlık politikası bunu gerektiriyor. Biz bunun arayışı içerisindeyiz. Hiçbir çocuğumuz ikili öğretim yapmasın diye çalışıyoruz" dedi.




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