Yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Aslanlar - Deretarla mevkii arasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Safranbolu Kaymakamı ve belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Ekiplerimiz her hangi bir sıkıntı doğmaması adına gece gündüz çalışmalarına devam ediyorlar” dedi. Yağmur suyu hattı döşenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şefi Sinan Çapraz'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ürkmezer, “Müdürlüğümüz Safranbolulu vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında. Bu nedenle hem yerinde görmek hem de arkadaşlarımıza kolaylıklar dilemek için iş yerlerini ziyaret ediyoruz. İnşallah buradaki çalışmaları kısa sürede tamamlayıp ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimize ekiplerimizi yönlendireceğiz” diye konuştu.