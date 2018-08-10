Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesine bağlı Yeşil köy Karakavuz Mahallesinde Mustafa Karakavuz’a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olan iki katlı evde çıkan yangını fark eden köy halkı kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonrasında söndürülen yangın evde büyük hasara neden olurken iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.